В Карпатах нашли мертвым пытавшегося нелегально покинуть страну украинца

На западе Украины при попытке незаконного пересечения границы с Румынией скончался мужчина. Ему стало плохо во время перехода через горы, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram 18 мая.

В пограничную полицию Румынии обратилась гражданка Украины, которая сообщила, что её муж планирует незаконно пересечь границу в районе населённого пункта Краснойльск. Однако во время движения к границе мужчине стало плохо.

Пограничники организовали поиски и через некоторое время обнаружили мужчину без признаков жизни. Погибший устроил себе место для отдыха, вероятно надеясь, что к утру его состояние улучшится.

По предварительному заключению, признаков насильственной смерти не выявлено. Тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Попытки нелегально покинуть Украину участились после введения всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Мужчины призывного возраста рискуют жизнью, пытаясь пересечь границу вне пунктов пропуска, в том числе через горные перевалы Карпат и пограничные реки.

Наиболее опасными маршрутами считаются река Тиса, отделяющая юго-запад Украины от Румынии, а также горные массивы в Закарпатье, где погодные условия и сложный рельеф неоднократно приводили к гибели беглецов.

По данным Госпогранслужбы Украины, с начала 2022 года зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин при попытках незаконного пересечения государственной границы. Больше всего смертей было зарегистрировано в 2023 и 2024 года. По данным CNN, не менее 29 украинцев погибли только при попытке пересечь реку Тиса или горные массивы Карпат.