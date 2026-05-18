В Грузии обвинили представителей Запада в подстрекательстве к беспорядкам

Представители стран Запада ни разу не осудили действия митинговавших на улицах Тбилиси, наоборот, своими заявлениями поощряли их для беспорядков. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы видели, как они (митингующие - прим. ТАСС) бросали в полицейских "коктейли Молотова", камни, оскорбляли их. Я не помню, чтобы они (представители Запада - прим. ТАСС) сделали бы хоть одно заявление и осудили бы такие деяния. Наоборот, они поощряли, способствовали тому, чтобы поляризация еще больше углубилась, представители общества противостояли друг другу, осуществился революционный сценарий в стране. Конечно же, эти процессы протекали при их непосредственном участии", - сказал Каладзе.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения участников акций с силовиками. Спецназ применял газ и водометы для разгона протестующих.

4 октября 2025 года в Тбилиси в день проведения муниципальных выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции главы государства. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Позже суд приговорил их к семи годам тюрьмы. Также были задержаны более 40 участников беспорядков.