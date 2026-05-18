В Грузии обвинили представителей Запада в подстрекательстве к беспорядкам

ТАСС

Представители стран Запада ни разу не осудили действия митинговавших на улицах Тбилиси, наоборот, своими заявлениями поощряли их для беспорядков. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы видели, как они (митингующие - прим. ТАСС) бросали в полицейских "коктейли Молотова", камни, оскорбляли их. Я не помню, чтобы они (представители Запада - прим. ТАСС) сделали бы хоть одно заявление и осудили бы такие деяния. Наоборот, они поощряли, способствовали тому, чтобы поляризация еще больше углубилась, представители общества противостояли друг другу, осуществился революционный сценарий в стране. Конечно же, эти процессы протекали при их непосредственном участии", - сказал Каладзе.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения участников акций с силовиками. Спецназ применял газ и водометы для разгона протестующих.

4 октября 2025 года в Тбилиси в день проведения муниципальных выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции главы государства. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Позже суд приговорил их к семи годам тюрьмы. Также были задержаны более 40 участников беспорядков.