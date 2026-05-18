Интерпол задержал более 200 хакеров в ходе крупнейшей кибероперации в регионе MENA

Интерпол объявил о проведении крупномасштабной региональной операции по борьбе с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В рамках операции "Рамз" правоохранительные органы 13 стран задержали 201 человека и выявили еще 382 подозреваемых, говорится на сайте организации.

Операция проходила с октября 2025 года по февраль 2026-го и стала крупнейшей кибероперацией, когда-либо координировавшейся Интерполом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Основной задачей кампании было противодействие фишинговым схемам, распространению вредоносного программного обеспечения и различным формам кибермошенничества, наносящим ущерб региональной экономике и инфраструктуре.

По итогам операции правоохранители выявили почти 3,9 тыс. предполагаемых жертв киберпреступников, а также изъяли 53 сервера, использовавшихся в незаконной деятельности.

В операции приняли участие силовые структуры Алжира, Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Палестины, Катара, Туниса и ОАЭ. Для выявления вредоносной инфраструктуры и отслеживания подозрительной активности Интерпол также сотрудничал с технологическими компаниями, включая Kaspersky.