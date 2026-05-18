Обзор иноСМИ: «Козырь Су-35: почему пилотам F-16 больше не спрятаться» и «бардак» в Генштабе Польши

«Ближневосточная дилемма США»

В воскресенье, 17 мая, США и Иран по-прежнему были далеки от заключения сделки, способной положить конец войне и возобновить судоходство в стратегически важном Ормузском проливе. Ситуацию осложнила атака беспилотника, вызвавшая пожар на атомной электростанции в ОАЭ и подчеркнувшая хрупкость действующего перемирия, отмечает Bloomberg. Иранские СМИ сообщили, что США выдвинули пять основных условий для заключения мирного соглашения. Среди них - вывоз используемого в ядерной программе Ирана урана в США, отказ Вашингтона от выплаты репараций Тегерану, а также разморозка менее четверти заблокированных иранских активов. Отмечалось, что Вашингтон не предложил «никаких ощутимых уступок», при этом стремясь добиться «уступок, которых ему не удалось получить во время войны, что заводит переговоры в тупик». Угрозы судоходству в Персидском заливе на фоне войны практически парализовали экспорт энергоносителей из региона, что вызвало резкий рост мировых цен и дало Тегерану весомые рычаги влияния на переговорах с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна привержена дипломатическому урегулированию конфликта. В последние недели через Ормузский пролив удалось успешно пройти нескольким судам с энергоносителями, и Пезешкиан сообщил на этих выходных, что власти работают над официальным законом и нормативной базой, которая позволит некоторым судам пересекать пролив. Трамп сообщил журналистам, что обсудил с главой Китая Си Цзиньпином возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть. В последние недели Минфин США ужесточил эти меры, пытаясь усилить давление на Тегеран, в то время как Пекин распорядился, чтобы китайские компании игнорировали санкции. Белый дом столкнулся с дилеммой: как в преддверии промежуточных выборов в ноябре возобновить судоходство в проливе, снизить мировые цены на энергоносители и завершить всё более непопулярный конфликт, вызвавший крупнейший сбой в поставках нефти в истории.

Генштаб Польши узнал об отмене миссии США последним

Решение США отменить развертывание американских войск в Польше застало Варшаву врасплох, пишет Politico. Но, как выяснилось, предупреждение об этом поступило еще за несколько дней до официального объявления. По словам трех источников, знакомых с ситуацией и входящих в ближайшее окружение начальника Генштаба Польши Веслава Кукулы, польское военное руководство получило информацию о планах Пентагона еще в прошлый понедельник. Однако сообщение застряло в секретной электронной почте генерала Кукулы. В результате руководство министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов важнейшего союзника из СМИ.

В сообщении, отправленном генералу Кукуле в начале недели, говорилось, что армия США приостанавливает запланированную ротацию в Польшу более чем четырех тысяч военнослужащих из состава бронетанковой бригады. Кукула получает такие сообщения по засекреченной системе связи, предназначенной для контактов с союзниками. Начальник Генштаба не информировал командный состав о новом сообщении вплоть до среды. Это «типичный организационный бардак», сказал человек, близкий к Генштабу Польши. По словам собеседников Politico, американское сообщение было крайне кратким (состояло из одного предложения) и не содержало ни объяснений, ни обоснований. Польский закон о защите засекреченной информации четко предписывает, что знакомиться с конфиденциальной корреспонденцией может только руководитель ведомства. Но чтобы учреждение могло функционировать и сохранять непрерывность процессов, необходимы «обходные пути».

Нефть по $180 и призрак рецессии

Около 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир приближается к новой, более опасной фазе энергетического кризиса, спровоцированного войной США с Ираном, пишет Financial Times. Правительства активизируются перед надвигающимся переломным моментом. Трейдеры предупреждают, что цены на нефть могут снова резко подскочить, если заблокированное в Персидском заливе топливо не удастся экспортировать через осажденный Ормузский пролив. Экономист Пол Диггл заявил, что его команда сейчас изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Это вызовет резкий рост инфляции и рецессии в европейских и азиатских странах.

Спрос на кондиционирование воздуха и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создаст дополнительную нагрузку на поставки сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива в условиях, когда мировые запасы уже сокращаются с рекордно высокой скоростью. Если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшие недели, мировая рецессия может стать «неизбежным следствием», считает комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас. В то же время аналитики Morgan Stanley ожидают продолжения глобального экономического роста благодаря буму инвестиций в искусственный интеллект в Америке и устойчивому потребительскому спросу. Но риски возрастают. «Сценарий эскалации» - если цены на нефть подскочат выше 150 долларов за баррель - будет означать физический дефицит, сбои в цепочке поставок и рецессию, предупреждают эксперты.

«Европа становится легкой добычей»

Прием Дональда Трампа в Пекине превратился в масштабную демонстрацию силы Китая, пишет французское издание Le Journal du Dimanche. Китай умело использует свою многовековую историю и традиции как политический инструмент, совмещая культурную гордость с военной мощью. Посыл американскому президенту очевиден: хотя КНР всегда открыта для бизнеса, в геополитических вопросах страна требует исключительного уважения. Особенно остро стоит вопрос Тайваня - Пекин в очередной раз дал понять, что считает остров своей суверенной территорией и готов вернуть его любой ценой. По версии автора статьи, этот жесткий курс отражает новый глобальный тренд, где Россия, США, Китай и Индия окончательно вернулись к «языку силы», сделав ставку на жесткий патриотизм и защиту своих границ в условиях торговых войн.

Пока мировые гиганты делят сферы влияния под залпы орудий, Европа кажется полностью парализованной. Автор статьи жестко критикует Брюссель, «годами блокировавший любые попытки европейских стран укрепить свои позиции». Евросоюз заставил Францию сократить долю ядерной энергетики и запретил важнейшее слияние промышленных гигантов Alstom и Siemens, которое могло бы создать конкуренцию Китаю. Оборонная автономия региона также под ударом: руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжает курс на «полную зависимость» от США и НАТО, игнорируя французскую армию. В итоге отказ от национальных преимуществ ради глобализации может превратить Европу в легкую добычу для более агрессивных мировых держав, заключил автор статьи.

«Козырь Су-35: почему пилотам F-16 больше не спрятаться»

Аналитики активно обсуждают подробности воздушного боя 15 мая, в котором российский истребитель Су-35 уничтожил западный самолет - украинский F-16, пишет Military Watch Magazine. СМИ писали, что перехват произошел на сверхдальней дистанции с помощью ракеты с активным радиолокационным наведением. Из-за подавляющего превосходства Су-35 в воздухе украинские пилоты F-16 ранее уже были вынуждены радикально изменить тактику - они летают исключительно на предельно малых высотах, прячась за рельефом местности от российских радаров. Однако этот инцидент показал, что привычные маневры уклонения больше не работают, из-за чего Киеву придется отодвинуть свои истребители еще дальше от линии соприкосновения.

Эксперты предполагают, что успеху Су-35 сопутствовало применение новейшей ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М. Новинка обладает вдвое большей дальностью по сравнению с предшественниками и оснащена активной фазированной антенной решеткой, что позволяет ей легко обходить средства радиоэлектронной борьбы и эффективно выслеживать низколетящие цели. Эта ракета создавалась для самолетов пятого поколения Су-57, но ее адаптировали и под Су-35, отмечается в статье. Успешное «боевое крещение» Р-77М может подтолкнуть Москву к резкому увеличению финансирования и массовой закупке этих ракет, способных полностью переписать правила игры в воздушном пространстве.