Названы фавориты Макрона на выборах президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает наиболее подходящим кандидатом на высший государственный пост бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа. Об этом со ссылкой на французские СМИ пишет aif.ru.

Президентские выборы во Франции должны пройти в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как уже дважды занимал президентский пост.

По информации La Tribune Dimanche, Макрон не проявляет «особого энтузиазма» по поводу кандидатов в президенты страны. Однако мэр Гавра Эдуар Филипп рассматривается им как предпочтительный вариант, так как он «наиболее способен обеспечить стабильность страны» в нынешней ситуации.

При этом Эммануэль Макрон хорошо относится и к бывшему премьеру Жану Кастексу, который сейчас возглавляет транспортную компанию RATP. Однако сам Кастекс, по информации СМИ, не собирается баллотироваться в президенты Франции.

Также среди потенциальных кандидатов от президентского лагеря называют и экс-премьера и нынешнего лидера парламентской фракции Габриэля Атталя.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2027 года. При этом, по его мнению, Макрон «придумывает вымышленную угрозу», чтобы легитимизировать цензуру социальных сетей.

Французский лидер объявил в апреле о подготовке проекта закона по борьбе с «иностранным вмешательством». По его словам, такой закон необходим «для улучшения защиты французских выборов».