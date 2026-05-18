Трампа спросили о возможном преемнике

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune не стал отвечать на вопрос о своем возможном преемнике, который должен продолжить политику "Америка прежде всего" в случае победы на президентских выборах 2028 года.

"Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важной фигурой. Но если вы выберете неправильного человека, случится катастрофа", - сказал Трамп в ответ на вопрос о преемнике, среди которых журнал назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и сына действующего президента Дональда Трампа - младшего.

Трамп также отметил, что не знает, каким именно образом после окончания срока его полномочий может быть продолжена политика "Америка прежде всего". Тем не менее он выразил уверенность в том, что США смогут отстаивать свои интересы и после 2028 года.