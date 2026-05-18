Молдавия вызвала посла России после нарушения границ неизвестными БПЛА

МИД Молдавии вызвало посла России Олега Озерова после того, как 13 мая беспилотник вторгся в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении отмечается, что послу был выражен протест в связи с «серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

13 мая стало известно, что неопознанный беспилотник пересек государственную границу Молдавии со стороны Могилева-Подольского, Винницкая область. Его заметили над городом Бельцы, в связи с чем в северной части страны небо было временно закрыто.