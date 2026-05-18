На Украине опровергли сообщения о расследовании в отношении жены Зеленского

Информация о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуру (САП) в отношении жены президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что НАБУ и САП не проводят никаких процессуальных действий, о которых говорится в ряде СМИ.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.

Как рассказали журналистам, украинские политтехнологи якобы рекомендовали Зеленскому официально и публично развестись с женой, а в СМИ запустить тезис, что последние семь лет Елена не видит мужа. Сам политик якобы рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.

Экс-нардеп Царев счел маловероятным арест Елены Зеленской

До этого агентство сообщало, что в одном из домов элитного жилого комплекса "Династия" под Киевом должна была проживать первая леди Украины. Этот объект недвижимости строился в качестве компенсации перед ожидаемым разводом, сообщал источник.