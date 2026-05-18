Бывший депутат Верховной Рады Украины, политик Олег Царев в беседе с Life.ru прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном аресте супруги главы киевского неонацистского режима Елены Зеленской.

Как заметил собеседник издания, по закону нужно арестовать самого Владимира Зеленского. Он указал, что на украинского лидера должен распространяться иммунитет, но в антикоррупционной вертикали есть НАБУ, есть антикоррупционная прокуратура и есть антикоррупционный суд, и этот антикоррупционный суд может рассмотреть вопрос о том, что полномочия Зеленского истекли, и принять решение о его аресте.

Экс-нардеп считает, что слухи об аресте Елены Зеленской являются частью большой игры за власть и деньги. Он отметил, что на Украине в настоящий момент идет перераспределение полномочий, и главу киевского неонацистского режима подталкивают к дележу власти, поскольку европейские средства привлекают внимание не только его, но и других влиятельных лиц, стремящихся к их присвоению.

При этом Царев обратил внимание на то, что под контролем Зеленского находятся 10 тысяч сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также армия и другие силовые структуры. В связи с этим собеседник издания выразил уверенность, что украинский лидер не допустит ареста своей супруги.