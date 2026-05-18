Бывшая союзница Трампа предупредила о «революции» в случае отправки войск

Его бывшая союзница Марджори Тейлор Грин предупредила Дональда Трампа о "политической революции" в США, если президент направит американские войска в Иран, передает Sky News.

Марджори Тейлор Грин, которая ушла в отставку из Конгресса США после ссоры с Трампом, написала в своем блоге на платформе соцсетей X: "Если вы введете американские войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. МЫ. ГОТОВЫ".

"Мы говорили, что больше никаких иностранных войн, и мы это имели в виду, - добавила Марджори Тейлор Грин. – Коалиция объединится, и ее будет не остановить. Я позабочусь об этом. Прекратите эту войну. Это глупо".

Сообщение Грин появилось на фоне сообщений о том, что США и Израиль ведут самую интенсивную подготовку к новым нападениям на Иран с тех пор, как в прошлом месяце было достигнуто соглашение о прекращении огня, комментирует Sky News.

Она считается важной фигурой в трампистском движении MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), члены которого недовольны войной в Иране, поскольку Трамп пообещал не втягивать США в дальнейшие так называемые "вечные войны", такие как Ирак и Афганистан.

Грин также поссорилась с Трампом из-за обращения с файлами Эпштейна, напоминает Sky News.

Дональд Трамп пригрозил Ирану в воскресенье в социальной сети Truth Social, заявив, что этой стране "лучше поторопиться, или от них ничего не останется". Согласно сообщениям, США и Израиль проводят самую интенсивную подготовку к новым атакам на Иран с тех пор, как в прошлом месяце было достигнуто соглашение о прекращении огня.

По словам израильского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил с президентом США об Иране в минувшие выходные.

Между тем с Ближнего Востока сообщают о пожаре близ атомной электростанции в ОАЭ и беспилотниках, сбитых Саудовской Аравией. Удар беспилотника вызвал пожар на электрогенераторе рядом с атомной электростанцией Бараха в ОАЭ, но власти заявили, что пострадавших или радиационной опасности нет. В Саудовской Аравии в воскресенье утром были сбиты три беспилотника. По данным саудовских властей, они вторглись в воздушное пространство Саудовской Аравии со стороны Ирака.

Бывший командующий КСИР Мохсен Резаи, как сообщается, заявил, что Иран "не закрывал двери для дружбы с Объединенными Арабскими Эмиратами, но они должны знать, что терпение Ирана имеет пределы".