Грэм считает сделку по Ормузскому проливу между США и Ираном недостижимой

США пытаются заключить с Ираном сделку по Ормузскому проливу, которая недостижима. Об этом заявил телеканалу NBC News сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"Чем дольше [Ормузский пролив] закрыт, чем больше мы пытаемся заключить [с Тегераном] сделку, которая никогда не состоится, тем сильнее становится Иран", - заявил политик.

Грэм считает, что текущая ситуация с проливом лишь вредит интересам США, а нынешнее руководство Ирана ничем не отличается от предыдущего. Сенатор полагает, что США должны продолжать военную операцию, чтобы ослабить Иран.

Начавшаяся 28 февраля военная операция США и Израиля против Ирана и ответные действия Тегерана нарушили логистические цепочки из-за фактической блокировки Ормузского пролива для судоходства. В апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Он отметил, что вдобавок к перебоям в производстве и поставках нефти, природного газа и топлива ощущается нехватка и других товаров из стран Персидского залива, прежде всего удобрений.