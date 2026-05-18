Обсуждение кандидатуры главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на роль переговорщика с Российской Федерацией вызывает вопросы, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) ирландский журналист Брайан Макдональд.

Российская сторона видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне, резюмировал Макдональд.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Глава российского государства указал на то, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Российской Федерации. Российский лидер отметил, что именно Европа, а не РФ, отказалась от переговорного процесса.

Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера на роль переговорщика с российской стороной.