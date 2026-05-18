Украинский эксперт по борьбе с коррупцией заявил, что коррупционный скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака бросил тень на всё украинские правительство. Об этом эксперт рассказал France 24.

Казалось бы, гадалка должна была его предупредить, отмечает France 24. Ермак, который на протяжении многих лет производил ключевые кадровые назначения в правительстве Украины, разрабатывал потенциальные мирные планы и вел негласные переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, был заключен под стражу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что сам Зеленский не находится под подозрением. Однако упоминание некоего «Вовы» в утекшей в сеть стенограмме телефонного разговора о строительном проекте между фигурантами дела вызвало вопросы о том, насколько глубоко коррупция проникла в окружение Зеленского.

По украинским законам, глава государства обладает иммунитетом от преследования со стороны правоохранительных органов, хотя ему может быть объявлен импичмент, если обнаружатся доказательства противоправных действий.

По словам украинского эксперта, в стране существуют разные взгляды на дело Ермака: одни настроены более скептически, утверждая, что это всего лишь политическая борьба. Другие же видят в этом позитивный знак, поскольку это означает, что «неприкасаемых нет».

«Я думаю, что это испытание не только для антикоррупционных органов Украины, но и для правительства, и для страны в целом», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что украинская правоохранительная система еще никогда не видела, чтобы чиновник или бывший чиновник столь высокого уровня привлекался к уголовной ответственности. Эксперт считает, что для антикоррупционных ведомств это станет «проверкой на способность довести эту задачу до конца».

«А для украинского правительства это тест на то, помогать ли Ермаку уйти от ответственности. <…> Для них это действительно дилемма, поскольку правительству необходимо понять, готовы ли они потерять своего бывшего - или нынешнего - друга Андрея Ермака и просто забыть о нём», - заявил эксперт.

По его мнению, Зеленский на фоне этого процесса продолжит терять поддержку, но не слишком ощутимо, поскольку он «не вмешивался, не комментировал ситуацию и не стал защищать Ермака». Эксперт добавил, что этот скандал мог бы стать «политическим самоубийством» для Зеленского, если бы общественное внимание не было сконцентрировано на боевых действиях.

Мендель рассказала об истерике Зеленского из-за ареста Ермака

Как отметил эксперт, было довольно неожиданно услышать, что руководитель офиса Зеленского консультировался с астрологом по поводу кадровых назначений в правительстве - отправлял ей даты рождения потенциальных кандидатов.

«Это не только бьет по репутации самого Андрея Ермака <…>, но и бросает тень на канцелярию Зеленского и государственную систему в целом», - заключил эксперт.

Высший антикоррупционный суд Киева 14 мая отправил Ермака под арест. Экс-глава офиса Зеленского стал фигурантом дела об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. По мнению следователей, Ермак действовал в составе организованной группы.

Во время слушаний в суде прокурор обнародовала данные 51-летней Вероники Аникиевич, которая в списке контактов экс-чиновника значилась как «Вероника Фэншуй Офис». Следствие полагает, что Ермак систематически прибегал к советам астролога, принимая ключевые кадровые решения.