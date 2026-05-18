В Кении объяснили нежелание африканских стран сотрудничать с Францией

Франция совместно с Украиной пыталась дестабилизировать ряд африканских стран, и на континенте видят ее «хищнические методы». Об этом заявил РИА Новости кенийский эксперт в области права Ахмад Абдулазиз Кади.

По его словам, «хищнические методы» применялись французами как в Мали, так и в Буркина-Фасо.

«А сейчас Франция говорит, что в этих странах кризис в сфере безопасности и что стабильность якобы невозможна в отсутствие французских войск. Однако эти заявления не имеют смысла… Особенно в контексте скоординированных с украинскими военными атак БПЛА с целью дестабилизации африканского континента», - пояснил он.

При этом, по словам Кади, сотрудничество с европейскими странами в области безопасности может обернуться для Кении серьезными проблемами, так как через страну проходит оружие, связанное с конфликтами в ДРК, Судане и Сомали.

«И правительства Франции и других стран ЕС в этом замешаны. Беженцы тоже в итоге оказываются в нашей стране», - констатировал он, отметив, что европейские страны далеко, а Кения рядом с горячими точками в Африке.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее принял участие в саммите Africa Forward, который прошел в Найроби 11-12 мая. В ходе панельной дискуссии французского лидера возмутило то, что гости в зале активно переговаривались, не обращая внимания на ораторов. Он подошел к микрофону и попытался призвать участников мероприятия к порядку, заявив, что невозможно говорить о культуре, когда люди «выступают при таком шуме».

Комментируя эту ситуацию, эксперты отметили, что сцена, где Эммануэль Макрон кричит со сцены, фиксирует крах его образа, и показывает, что представители африканских стран не воспринимают его речь как событие, а лишь как фон.