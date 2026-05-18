“Часики тикают”: ОАЭ назвали виновных в ударе беспилотника вблизи АЭС
ОАЭ обвиняют Иран или его “прокси” в нанесении удара вблизи атомной электростанции, в то время как Трамп предупреждает Тегеран, что "часики тикают". Абу-Даби осуждает "опасную эскалацию", тогда как прекращение огня в войне с Ираном становится все более ненадежным, а президент США выражает нетерпение по поводу тупиковой ситуации.
Объединенные Арабские Эмираты обвинили в пожаре вблизи своей атомной электростанции беспилотник, запущенный Ираном или какой-то из его прокси-группировок. ОАЭ назвали инцидент “опасной эскалацией”.
Пожар произошел недалеко от атомной электростанции в Бараке и не привел ни к каким травмам или радиационным авариям, а ядерный регулятор ОАЭ заявил, что утечки радиоактивных веществ или опасности для населения не было, пишет The Guardian.
Но это произошло в чрезвычайно напряженный момент на шестой неделе прекращения огня в войне с Ираном, когда мирные переговоры зашли в тупик, а Дональд Трамп выразил нетерпение по поводу тупика.
По данным Axios, Трамп встретился с советниками по национальной безопасности в субботу на своем поле для гольфа в Вирджинии и должен встретиться со своей командой по национальной безопасности во вторник, чтобы обсудить возможные варианты.
Трамп также поговорил с Биньямином Нетаньяху перед заседанием израильского кабинета безопасности, чтобы обсудить Иран, Ливан и Газу, на фоне широко распространенных в Израиле слухов о том, что война в Иране возобновится ввиду отсутствия признаков компромисса.
По сообщениям государственных СМИ, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с другими государствами региона, включая Саудовскую Аравию, с которой в последнее время у Абу-Даби возникли напряженные отношения, отмечает The Guardian. Эр-Рияд осудил теракт.
Министр также проинформировал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о деталях удара беспилотника. Он сказал Гросси, что его страна имеет полное право реагировать на подобные “террористические атаки”.
МАГАТЭ сообщило в своем посте в социальных сетях, что Гросси “серьезно обеспокоен в связи с инцидентом и заявил, что военная деятельность, угрожающая ядерной безопасности, неприемлема”.
Сообщается, что ОАЭ нанесли авиаудары по иранским объектам в ответ на более ранние атаки Ирана на их нефтяную инфраструктуру. В ходе войны ОАЭ укрепили свои партнерские отношения с Израилем и стали самыми агрессивными из стран Персидского залива в отношении военных действий против Ирана, указывает The Guardian.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что беспилотник, нацелившийся на завод в Бараке, был одним из трех, которые “проникли в страну со стороны западной границы”. В сообщении говорилось, что беспилотный летательный аппарат подбил “электрический генератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции Барака в районе Аль-Дафра”.
“Расследование продолжается, чтобы определить источник атак, и обновленная информация будет обнародована по завершении расследования”, - добавили в министерстве.
Анвар Гаргаш, советник президента Эмиратов, ясно дал понять, что, по его мнению, виновниками налета являются Иран или его региональные сторонники.
“Террористическая атака на чистую атомную электростанцию в Бараке, независимо от того, осуществлена ли она главным исполнителем или одним из его агентов, представляет собой опасную эскалацию”, - написал Гаргаш на платформе соцсетей X.
Гаргаш назвал инцидент “мрачной сценой, которая нарушает все международные законы и нормы”, и уличил виновных в пренебрежении к жизням гражданского населения.