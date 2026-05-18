Пока вы спали: новая схема мошенников и план Пентагона по Ирану

Куба заявила о праве на самооборону в случае агрессии США

Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что Гавана имеет законное право на самооборону в случае возможной агрессии со стороны США, подчеркнув, что эта позиция основана на международном праве и положениях Устава ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для комментария стала публикация Axios, где со ссылкой на разведданные утверждалось, что Куба якобы приобрела свыше 300 военных беспилотников и обсуждала сценарии их применения против американской базы в Гуантанамо, военных кораблей США и даже города Ки-Уэст.

Кубинский дипломат назвал подобные заявления частью возможных попыток создать необоснованные предлоги для усиления давления на остров.

Пентагон подготовил планы на случай ударов по Ирану

Пентагон разработал несколько сценариев возможных ударов по Ирану, которые были представлены президенту США Дональду Трампу в ходе совещания с командой по национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным CNN, встреча состоялась в гольф-клубе главы Белого дома в Вирджинии, где обсуждались дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Тегерана при участии Джей Ди Вэнса, Марко Рубио, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Как отмечает телеканал, в числе потенциальных целей рассматриваются объекты энергетической и иной инфраструктуры Ирана, а новые консультации по этому вопросу могут пройти уже на этой неделе.

Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола и окажет поддержку местному Минздраву. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что российские эксперты помогут в борьбе с заболеванием, вызванным ортоэболавирусом Бундибуджио, а также передадут угандийской стороне тест-системы для диагностики инфекции, разработанные российскими научными организациями.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что ранее уже укрепил лабораторный потенциал Уганды, передав мобильную противоэпидемическую лабораторию и обучив более 80 местных специалистов в сфере биобезопасности и диагностики опасных инфекций.

Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу

Мировой энергетический кризис, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, вступает в новую фазу на фоне приближения летнего сезона и роста глобального спроса на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Financial Times, около 80 государств уже приняли чрезвычайные меры для защиты экономики, тогда как аналитики предупреждают о возможном резком скачке цен на нефть — стоимость барреля Brent, по оценкам экспертов, может достигнуть $180.

Дополнительное давление на рынок создают напряженность вокруг Ормузского пролива, риски перебоев с поставками и рост потребления энергии из-за кондиционирования и туристического сезона, что усиливает опасения по поводу вероятной мировой рецессии.

МВД предупредило о мошеннической схеме с накоплениями россиян

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники убеждают граждан, что их личные накопления якобы входят в состав резервного фонда страны и требуют срочной «проверки». Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, аферисты действуют поэтапно: сначала сообщают об утечке персональных данных, затем подключают лжесотрудников спецслужб и «представителей Центробанка», которые запугивают жертву обвинениями в финансировании противоправной деятельности.

В итоге человека убеждают снять деньги, заранее инструктируя, что говорить в банке, а МВД рекомендует немедленно прекращать подобные разговоры и не выполнять никаких указаний незнакомцев.