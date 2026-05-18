Команда Трампа собралась в гольф-клубе для обсуждения войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. Источник CNN сообщил, что совещание состоялось в минувшие выходные в гольф-клубе американского лидера в Вирджинии.

Как утверждается, совещание прошло в субботу, 16 мая, а на следующий день Дональд Трамп написал в соцсетях, что «для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться, иначе от них ничего не останется».

Во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. Телеканал подчёркивает, что мероприятие прошло спустя несколько часов после возвращения Трампа из Китая — «страны, имеющей тесные связи с Тегераном».

Ранее агентство Fars сообщило, что Соединённые Штаты выдвинули Ирану пять условий для продолжения мирного урегулирования.