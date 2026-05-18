В США продвигают закон о санкциях против покупателей нефти из России

В Конгрессе США продвигается законопроект, позволяющий вводить санкции против стран, которые продолжают закупать российскую нефть, сообщил американский сенатор Линдси Грэм*.

Об этом Грэм написал в соцсети Х.

По его словам, закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия вводить санкции против государств, которые приобретают российскую нефть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия попросила США продлить действие лицензии на поставки российской нефти на фоне проблем с энергоснабжением из-за конфликта на Ближнем Востоке.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.