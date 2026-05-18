Трамп готовит фонд на $1,8 миллиарда для жертв преследований Байдена

Действующая администрация США готовит громкий шаг. В Белом доме обсуждается создание специального органа для выплаты компенсаций тем, кого, по мнению президента, несправедливо преследовали при прошлом руководстве. Об этом информирует телеканал CNN.

По предварительным данным, фонд будет называться «Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Трампе». Его объем может составить 1,8 миллиарда долларов. Идея возникла в рамках переговоров адвокатов Трампа с министерством юстиции по урегулированию другого иска президента к налоговой службе на 10 миллиардов долларов.

Источники утверждают, что деньги предлагается направить людям, ставшим «ошибочной мишенью минюста США при Байдене».Официально детали еще не утверждены, но инсайдеры допускают публикацию решения в течение ближайшей недели.