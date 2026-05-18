В США пригрозили Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире NBC News пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань.

Политик отметил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

«Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня», — подчеркнул Грэм.

Ранее сенатор сообщил, что Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы.