Американцы могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Ряд американцев мог заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, люди, вероятно, контактировали с зараженными. Об этом сообщает американское издание STAT News.

По его информации, некоторые граждане США могли находиться в группе высокого риска, а у как минимум одного человека потенциально проявились симптомы, хотя результаты анализов пока отсутствуют.

О симптомах Эболы у одного из американцев Конго могли подвергнуться воздействию лихорадки, трое из них находятся в группе риска.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.