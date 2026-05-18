Экс-конгрессвумен предупредила о возможной революции в США

США ждет революция, если американский лидер Дональд Трамп решит отправить военных в Иран, заявила в социальной сети Х экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Как указала политик, Белый дом нарушил обещание не начинать войны. «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», — подчеркнула она.

Она пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч своих военнослужащих, чтобы усилить операцию на Ближнем Востоке.