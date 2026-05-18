Жители двух стран — членов ЕС заинтересовались переездом в Россию

Жители Германии и Австрии все чаще стали интересоваться переездом в Россию. Об этом сообщил генконсул России в Зальцбурге Дмирий Черкашин, его слова передает РИА Новости.

По его словам, среди населения этих стран — членов ЕС наблюдается рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов. «Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы», — пояснил Черкашин.

Он добавил, что нередко программой интересуются молодые семьи, которые воспитывают детей и хотят, чтобы они росли в «иной культурной, нравственной и моральной среде». Кроме того, многие убеждены, что в России есть хорошие экономические возможности, в частности, страну рассматривают как подходящее место для инвестиций и ведения бизнеса.

Ранее Черкашин рассказал, что россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением.