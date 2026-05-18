Швейцарский нейтралитет исчез, поскольку страна поддержала все антироссийские санкции, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом Полянский рассказал РИА Новости.

Он отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария старается держаться нейтрально, однако присоединение к санкциям против Москвы перечеркнуло этот статус.

«Они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идёт о нейтральной стране», — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, зачастую нейтралитет существует лишь на словах. Швейцарцы опасаются обвинений в том, что они «идут на поводу у России» и потому, называя себя нейтральными, одновременно осуждают действия России на Украине.

«И вот нет ответа на то, всё-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось», — заключил постпред.

