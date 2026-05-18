Президент Бразилии убеждал Трампа в нежелании Ирана создать атомную бомбу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал в интервью The Washington Post, что пытался убедить американского коллегу Дональда Трампа в нежелании Ирана создать атомную бомбу.

Политик сообщил, что передал главе Белого дома копию соглашения Бразилии и Турции с Тегераном, подписанную в 2010 году. В этом документе регламентируется обмен имеющегося у страны низкообогащенного урана на определенное количество высокообогащенного, необходимого для работы ядерных реакторов.

Таким образом, как уточил Лула да Силва, он пытался убедить Трампа в том, что Иран не пытается вновь создать атомную бомбу. Он также предложил содействие в налаживании отношений между Тегераном и Вашингтоном, однако дальнейшие шаги не обсуждались.

Ранее президент США заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.