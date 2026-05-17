Против 30 охранников Карла III начали расследование из-за сна на посту

Полиция Лондона начала проводить расследование в отношении сотрудников, охраняющих Виндзорский замок, резиденцию короля Великобритании Карла III из-за подозрения в том, что они спали во время дежурства.

Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила газета The Sun.

— Главная работа охранников заключается в том, чтобы держать периметр (замка — прим. «ВМ») в безопасности в любое время. И это может быть скучно делать долгие часы, но беспокоит, если стандарты падают, — говорится в материале.

По информации издания, около 30 охранников подразделения Скотленд-Ярда, которые работают в резиденции Карла III, подозреваются в отсутствии на постах в рабочие часы. Журналисты уточнили, что королевская семья знает про расследование.

16 мая в The Guardian сообщили, что солдат скончался при падении с лошади на Королевской конной выставке в британском Виндзоре. Военный из королевского отряда упал около 19:00 по местному времени 15 мая после выезда с арены. Ему сразу же была оказана медицинская помощь, однако спасти солдата не удалось.