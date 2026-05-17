Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы», заявил австрийский политик Геральд Грос. Об этом пишет газета «Известия».

Он назвал Европейский союз «рассадником всего зла» и «конгломератом психически нездоровых нарушителей закона». Грос раскритиковал неудачную миграционную политику ЕС. По его мнению, он потерпел «сокрушительный провал» в этой области за 11 лет, так как не смог защитить свои границы.

По словам Гроса, ЕС делает все для коллективного упадка стран-участниц.

«Им недостаточно, чтобы Греция, или Италия, или Испания, прыгнули со скалы — они хотят, чтобы все прыгнули со скалы», — указал он.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС может распасться после урегулирования на Украине.