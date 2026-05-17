В США остановили попытавшуюся выехать на шоссе с кортежем Трампа машину

Полиция США остановила машину, пытавшуюся выехать на шоссе с кортежем президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул главы Белого дома.

Отмечается, что водитель пытался встроиться в поток вместе с кортежем. Иных подробностей не приводится. Трамп в воскресенье, 17 мая, отправился в свой гольф-клуб.

В ноябре над резиденцией американского лидера во Флориде в ограниченное для полетов воздушное пространство вошел гражданский самолет, из-за чего ВВС США пришлось поднимать истребитель.