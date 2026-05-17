В Иране раскрыли особенности переговорного процесса с США

Представитель духовного лидера Ирана в элитном подразделении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдалла Хаджи Садеги заявил, что иранская делегация, которая непосредственно участвует в диалоге с американской стороной, не обладает самостоятельностью в принятии решений. Вся деятельность этой группы находится под всесторонним контролем высшего руководства Исламской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Садеги подчеркнул, что любые шаги иранских переговорщиков на встречах с представителями США предпринимаются исключительно с одобрения верховного лидера Ирана — аятоллы Моджтабы Хаменеи. Таким образом, Тегеран даёт понять, что никакие компромиссы или уступки на переговорах невозможны без прямой санкции высшей духовной и политической власти страны.

