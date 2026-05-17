Зеленский обсудил с председателем Евросовета кандидатуру переговорщика с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с председателем Евросовета Антониу Коштой.

В Telegram-канале украинский лидер рассказал, что одной из тем разговора стала кандидатура переговорщика с Россией от Евросоюза.

«Все равно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу», — написал Зеленский.

При этом он не стал уточнять, обсуждались ли конкретные кандидаты на эту роль.

Ранее глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, заявил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.