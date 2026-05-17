НАБУ прокомментировало сообщения о расследованиях против жены Зеленского

Национальное антикоррупционное бююро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского и ее возможном аресте. Такие вбросы — часть информационной кампании РФ по дискредитации украинских институтов, говорится в сообщении НАБУ.

Ранее, 17 мая, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Владимира Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест.

По словам собеседника РИА Новости, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым.