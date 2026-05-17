Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский готов пожертвовать своей женой Еленой, чтобы остаться у власти на фоне коррупционного скандала.

© Московский Комсомолец

Он отметил, что эта информация для самого Зеленского, который видит в её разоблачении лишь риск для себя, не является секретом.

По словам Боуза, есть информация, что глава киевского режима готов пожертвовать своей супругой, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды.

Журналист также отметил, что у Елены Зеленской были тесные связи с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и другими ключевыми фигурами из его окружения.

Кроме того, по словам Боуза, супруга президента фигурировала на записях Тимура Миндича, где обсуждались и принимались решения о финансовых выплатах.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что глобалисты стремятся взять под полный контроль Владимира Зеленского, используя возможное уголовное преследование его жены Елены. При этом он выразил сомнение, что супруга украинского лидера действительно окажется под арестом.