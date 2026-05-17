В МИД Кубы объяснили, как ответят в случае нападения США

Если США начнут агрессию против Кубы, она воспользуется правом на оборону и будет защищаться. Об этом заявили в МИД островного государства.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сегодня заявил, что попытки оправдать военную агрессию против Гаваны усиливаются с каждым часом. При этом «обвинения становятся все более неправдоподобными».

На это отреагировал официальный аккаунт МИД Кубы в соцсети X.

«Если Куба подвергнется нападению, она воспользуется своим правом на самооборону», — заявили в ведомстве

Накануне в МИД РФ заявили, что возмущены «уровнем цинизма Соединенных Штатов» в отношении Гаваны.