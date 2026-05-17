В США испугались атак дронов на ЧМ по футболу 2026 года

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2026, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике, американские власти выражают обеспокоенность по поводу возможных атак с использованием беспилотников.

По информации Politico, за несколько недель до старта турнира специалисты всё ещё работают над устранением уязвимостей в системе безопасности стадионов и фан-зон.

Издание пишет, что чиновники опасаются не только несанкционированных полётов любительских дронов, но и более серьёзных угроз, включая атаки на скопления болельщиков. Среди факторов, осложняющих подготовку, отмечаются нехватка оборудования, недостаточное финансирование министерства внутренней безопасности и недавно введённые новые правила по борьбе с дронами.

Глава Секретной службы Шон Карран ранее признал, что ведомству сложно закупать необходимые технологии из-за перебоев с поставками. Несмотря на то, что за последние полтора года на эти цели было потрачено более 100 миллионов долларов, проблема остаётся острой.

