Власти Египта начали отлов акул в туристических зонах

Власти Египта после начала сезона начали активно охотиться на акул — хищников отслеживают вдоль побережья и уничтожают. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, косяки рыб подходят к берегам Хургады и Шарм-эль-Шейха, вслед за ними к мелководью подтягиваются и акулы.

В связи с этим, правительство потребовало обеспечить дежурство моторных лодок у побережья, а также включить в штат каждого отеля спасателей.

Журналисты заметили, что на днях инцидент с акулой произошел в популярном у российских туристов районе Эль-Кусейр.

Силовики обнаружили двухметровую акулу, закрыли пляжи с тем, что поймать и уничтожить хищную рыбу.

Российские туристы выразили недовольство действиями властей. По их словам, ранее с акулами поступали гуманно — после отлова их отпускали вдали от берега.

Ранее сообщалось, что время от времени в Египте при встречах с акулами гибнут туристы. Так, в июле 2022 года в клинике Хургады умерла женщина, которой хищница откусила руку и ногу.

В июне 2023 года недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на пару российских туристов. Женщине удалось спастись, мужчина погиб во время нападения.

В декабре 2024 года у побережья курортного города Марса-Алам при атаке акулы пострадали два итальянских туриста. Один из них погиб, второй получил ранения.