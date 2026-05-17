После прекращения боевых действий на Украине Европейский союз столкнётся с самым опасным периодом в своих отношениях с Российской Федерацией. Такой прогноз содержится в публикации влиятельного американского журнала Foreign Policy, специализирующегося на международных отношениях, пишет РИА Новости.

Авторы статьи подчёркивают, что основным уязвимым местом Европы перед лицом российской военной мощи станет её критически ослабленный военный потенциал и, как следствие, практически нулевые возможности для эффективного сдерживания.

В статье детально анализируется разрыв в боевых возможностях, который образовался между Россией и коллективным Западом за время конфликта. Отмечается, что европейским странам потребуются долгие годы для того, чтобы хотя бы попытаться наверстать упущенное в плане оборонного строительства.

Тем временем российские вооружённые силы не только значительно выросли в размерах, но и, что гораздо важнее, накопили почти пятилетний непрерывный боевой опыт. Это даёт им реальные преимущества, за которыми Евросоюз, несмотря на все свои финансовые вливания в оборонный сектор, отчаянно не поспевает.

Российская Федерация на протяжении последних лет неоднократно выражала самую серьёзную обеспокоенность по поводу беспрецедентной военной активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс, наращивая свою группировку и проводя масштабные учения, называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле не раз подчёркивали, что Москва никому не угрожает и не вынашивает никаких агрессивных планов, однако она не может и не станет оставлять без самого пристального внимания действия, которые потенциально опасны для её национальных интересов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно прибегают к запугиванию собственного населения мнимой российской угрозой, преследуя при этом свои узкокорыстные цели. Этот нехитрый приём используется исключительно для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от насущных внутренних проблем и оправдать колоссальные расходы на милитаризацию. Россия остаётся открытой к равноправному диалогу, однако Запад должен кардинально пересмотреть свой курс на конфронтацию.