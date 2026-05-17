Во Франции новые жертвы обратились в прокуратуру по делу Эпштейна

Парижская прокуратура продолжает масштабное расследование, развёрнутое в отношении целой сети сообщников покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, обвиняемой в торговле людьми и организации сексуальной эксплуатации.

Как сообщает авторитетное французское издание Le Monde, за последнее время в прокуратуру обратились около десяти новых жертв, чьи имена ранее не фигурировали в материалах дела. Таким образом, общее количество потерпевших, сотрудничающих с французским правосудием, достигло примерно двадцати человек.

Основная цель расследования заключается в кропотливом выявлении всех лиц, которые могли способствовать совершению Эпштейном его злодеяний на территории Франции. В первую очередь следователей интересуют те, кто поставлял ему несовершеннолетних жертв и создавал условия для их эксплуатации.

Среди пострадавших, чьи показания сейчас тщательно изучаются, есть жертвы двух ключевых фигурантов этого громкого международного скандала: Жан-Люка Брюнеля, бывшего модельного агента, обвинённого в изнасилованиях и покончившего жизнь самоубийством в тюремной камере в 2022 году, и Жеральда Мари, экс-руководителя престижного модельного агентства Elite, в адрес которого неоднократно поступали жалобы от девушек, но который категорически отрицал все обвинения.

Следствие также активизировало работу в отношении ещё одного человека, которого подозревают в том, что он являлся непосредственным вербовщиком для Эпштейна, — Даниэля Сиада. Его деятельность проверяется после получения показаний от нескольких потенциальных жертв. Прокурор Лор Беко, курирующая это непростое расследование, пояснила журналистам, что в настоящее время активно собирается информация от пострадавших, многие из которых проживают за пределами Франции, что добавляет дополнительную сложность.

В рамках следственных действий был конфискован личный компьютер Эпштейна, тщательно анализируются записи его телефонных переговоров и изъяты адресные книги, в которых могут содержаться имена других высокопоставленных сообщников и клиентов. Прокурор Беко также сообщила, что французские власти официально запросили международную правовую помощь, поскольку преступная деятельность носила транснациональный характер и не ограничивалась границами одной страны.