В России оценили пять условий, выдвинутых США Ирану
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что пять встречных условий США для урегулирования конфликта Иран не примет. Об этом пишет NEWS.ru.
Эти условия, по мнению аналитика, напоминают капитуляцию, но если их не примут, американцы скоро возобновят удары по территории Исламской республики.
Матвийчук считает, что США будут разрушать гражданскую инфраструктуру, а военная инфраструктура практически разрушаться не будет.
Также, по мнению собеседника издания, Иран готовит адекватный ответ в случае, если американцы возобновят боевые действия.
