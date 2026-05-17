Трамп обсудил итоги визита в Китай с президентом одной из стран Азии

Президенты Республики Корея и США — Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги визита американского лидера в Китай. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Республики Корея, передаёт ТАСС.

По информации администрации, Дональд Трамп рассказал о результатах саммита США и КНР. В ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений, торгово-экономические соглашения, а также обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в Ормузском проливе.

Ли Чжэ Мён положительно оценил конструктивный диалог между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам, связанным с Корейским полуостровом.

Президент США заверил, что Соединённые Штаты будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе. Кроме того, стороны обсудили двусторонние договорённости, отражённые в информационной справке по итогам саммита в Кёнджу.

Ли Чжэ Мён отметил активное участие Дональда Трампа в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Разговор продолжался около 30 минут. Как сообщает агентство Yonhap, это уже второй телефонный контакт между президентами с момента инаугурации Ли Чжэ Мёна в июне 2025 года.

Предыдущий разговор состоялся 6 июня 2025 года. Данная беседа стала первым прямым общением лидеров после саммита в Кёнджу, который прошёл 29 октября 2025 года.

