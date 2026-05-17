Пользователи соцсети X с негодованием обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Москва якобы не готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

«Уверен, что они не захотят с тобой разговаривать, - написал один из пользователей. - Это как говорить со стеной». «Немного терпения, Кая, - с иронией попросил другой. - Ведь твои 229 санкций наверняка начнут давать о себе знать?". Все «представители политического класса», по мнению еще одного пользователя, должны проходить тест «в том числе на IQ».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва видит переговорщиком со стороны Евросоюза любого лидера, который «не наговорил гадостей» в адрес нашей страны.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в интересах Каи Каллас - не быть переговорщиком с РФ.