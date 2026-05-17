Соединенные Штаты хотят, чтобы ситуация вокруг Тайваня оставалась стабильной, и не заинтересованы в каких-либо изменениях сложившегося статус-кво. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Его слова стали очередным официальным заявлением Вашингтона по одной из наиболее чувствительных тем в американо-китайских отношениях.

Грир подчеркнул, что американская сторона рассчитывает на отсутствие каких-либо перемен в обстановке в Тайваньском проливе. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять: изменений в американской политике в отношении Тайваня нет.

«Мы ожидаем, что ситуация останется стабильной», — резюмировал представитель США на торговых переговорах.

Это заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и призвано, видимо, сигнализировать о предсказуемости курса Вашингтона.

Для понимания контекста необходимо обратиться к истории вопроса. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров после поражения в гражданской войне бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты бывшей Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, которую поддерживает подавляющее большинство стран, включая Россию, Тайвань является одним из регионов Китайской Народной Республики. Принцип «одного Китая» признается и многими западными государствами, хотя на практике его трактовка может различаться.

Соединенные Штаты, формально признавая политику «одного Китая», на протяжении десятилетий сохраняют неофициальные контакты с тайбэйской администрацией. Кроме того, Вашингтон осуществляет регулярные поставки вооружений на остров, что вызывает резкое недовольство Пекина. Китай неоднократно заявлял, что считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела. В этой связи призыв американского представителя к стабильности и сохранению статус-кво может восприниматься неоднозначно, поскольку само поддержание нынешнего положения дел, включая военные контакты с Тайбэем, уже является для КНР нарушением ее суверенитета. Тем не менее, риторика Вашингтона в последнее время направлена на то, чтобы избежать эскалации и непреднамеренного конфликта в регионе.