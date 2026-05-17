РИА Новости НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского Елены

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовят арест жены главы государства Владимира Зеленского Елены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. "В настоящее время НАБУ и САП завершают расследование против жены главы киевского режима Елены Зеленской. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", - сказали агентству. Согласно информации источника, это не тайна для украинского лидера. Утверждается, что усилил охрану своей семьи и начал "торги" с западными партнерами, говорится в материале. Как рассказали журналистам, украинские политтехнологи рекомендуют президенту официально и публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что последние семь лет Елена не видит мужа. Сам Зеленский якобы рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь. До этого РИА Новости сообщало, что в одном из домов элитного жилого комплекса "Династия" под Киевом должна была проживать первая леди Украины. Этот объект недвижимости строился в качестве компенсации перед ожидаемым разводом, сообщал источник.