В США заявили, что хотят сохранения стабильности по вопросу Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы ситуация по вопросу Тайваня оставалась стабильной, Вашингтон не хочет каких-либо изменений в статус-кво. Об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью телеканалу ABC News.

"Нам необходимо, чтобы не происходило никаких изменений в статус-кво в Тайваньском проливе. Президент [США Дональд Трамп] дал ясно понять, что изменений в американской политике в отношении Тайваня нет. Мы ожидаем, что ситуация останется стабильной", - отметил Грир.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие.