Раскрыто, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня

Московский Комсомолец

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Китая инвестиции в американскую экономику в обмен на отказ от поддержки Тайваня. Об этом пишет NEWS.RU.

По мнению аналитика, США также могут попытаться использовать отношения между Китаем и Россией в своих интересах.

По словам собеседника издания, американцы сейчас будут требовать от Китая определённых дивидендов: расширение рынка, инвестиционные проекты. Также США ещё могут попытаться разыграть китайско-российскую карту, отметил он.

Политолог подчеркнул, что Россия должна быть готова предложить Китаю свои преференции. Ключевым моментом, как он считает, является развитие новых направлений экономического сотрудничества с Пекином.

Ранее духовный советник Трампа, проповедник Франклин Грэм, заявил, что президенты Белоруссии и СШААлександр Лукашенко и Дональд Трамп — могли бы стать хорошими друзьями, если бы у них была возможность лично познакомиться.