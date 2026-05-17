Раскрыто, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Китая инвестиции в американскую экономику в обмен на отказ от поддержки Тайваня. Об этом пишет NEWS.RU.

По мнению аналитика, США также могут попытаться использовать отношения между Китаем и Россией в своих интересах.

По словам собеседника издания, американцы сейчас будут требовать от Китая определённых дивидендов: расширение рынка, инвестиционные проекты. Также США ещё могут попытаться разыграть китайско-российскую карту, отметил он.

Политолог подчеркнул, что Россия должна быть готова предложить Китаю свои преференции. Ключевым моментом, как он считает, является развитие новых направлений экономического сотрудничества с Пекином.

