Министр обороны Германии сделал заявление о конфликте на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью медиаплатформе United24 выразил надежду на скорое установление на Украине «прочного, справедливого и надежного» мира.

«Будем надеяться, что скоро настанет день, когда (...) на Украине воцарится мир, — заявил немецкий министр. — Тогда нам нужно вернуться — хотя бы попытаться вернуться — к тому, когда люди и народы жили в мире и согласии друг с другом. Не обязательно быть друзьями (...) или союзниками, но важно мирно жить вместе. Мы еще не достигли этой точки».

Писториус добавил, что хотел бы, чтобы его внуки, которым ещё нет десяти лет, выросли «в будущем без войн, оружия и человеческих потерь». При этом глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул необходимость наращивания обороноспособности Европы. По его словам, европейские страны должны «ясно продемонстрировать готовность сдерживать и защищаться».