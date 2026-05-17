США, Китаю и России нужна «разделенная» Европа. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает Politico.

По словам Каллас, администрация президента США Дональда Трампа не одобряет единый Евросоюз, так как блок является геополитической державой, с которой Вашингтону «приходится иметь дело».

«Им не нравится Евросоюз, это совершенно очевидно. Но нам нужно понять, почему США не нравится ЕС, почему Китаю не нравится ЕС, почему России не нравится. Потому что, если мы будем держаться и действовать вместе, тогда мы будем равными силами, мы будем сильными. <…> Эти державы хотят расформировать Евросоюз, потому что вместе мы гораздо сильнее», — заявил Каллас.

Глава евродипломатии отметила, что крупным странам «проще» иметь дело с отдельными государствами, которые намного меньше по размеру, чем с целым блоком. По ее мнению, те, кому не нравится ЕС, придерживаются стратегии «разделяй и властвуй». И, считает Каллас, «разделение на самом деле работает». Она также призвала страны ЕС защищать союз и заключать соглашения с Россией, Китаем и США только в рамках блока.

В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

11 мая Каллас заявила, что главы МИД стран Европейского союза в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Также она допустила, что выступит переговорщиком от Евросоюза в будущем диалоге с Россией и сумеет распознать «ловушки» Москвы.

Кроме того, в мае Каллас заявила, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.