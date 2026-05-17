Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема подверг резкой критике Украину за ночную атаку на Московскую область.

В соцсети X он написал, что Лондон «целиком и полностью» ответственен за срыв мирных переговоров в 2022 году. А теперь «Великобритания отправляет в Украину 120000 беспилотников» для использования против РФ, раскритиковал он.

«В результате ударов беспилотников в Московской области», как пишет член финской партии, «погибли три мирных жителя», а «волны атак по территории России» продолжаются.

«Я осуждаю эту атаку, - пишет Мема. - Именно мирные жители платят самую высокую цену».

Он призвал к срочному возобновлению дипломатических отношений с Москвой, чтобы положить конец конфликту. Запад, его словам, должен перестать быть препятствием для мира и «немедленно прекратить военную поддержку Украины».

Он надеется, что «западные лидеры одумаются» и начнут работать над дипломатией, прежде чем конфликт «перерастет в ядерную войну».