Прокуратура Франции пригрозила Илону Маску ордером на арест

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила информацию о возможности выдачи ордера на арест американскому миллиардеру Илона Маска. Об этом Бекко заявила в интервью французской радиостанции RTL.

Бекко заявила, что расследование ведется тремя независимыми судьями. Если у них возникнут основания для привлечения Илона Маска к суду, а сам он продолжит игнорировать повестки, то будет выдан ордер на арест.

Французские правоохранители вызвали Илона Маска на добровольный допрос на 20 апреля, но миллиардер на слушания не явился.

В итоге 6 мая Бекко официально объявила об открытии следствия. Дело передали следственным судьям. Прокуратура требует предъявить обвинения Маску, бывшему гендиректору Линде Яккарино и компаниям X Corp. и xAI.

Силовики считают, что алгоритмы соцсети X нарушают законы ЕС. В феврале 2026 года были проведены обыски в парижском офисе компании.

Сам Илон Маск называет действия французских властей «политически мотивированной атакой» и ущемлением свободы слова.