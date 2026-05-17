Раскрыто, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении России

Политика Великобритании в отношении России может измениться в том случае, если премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер покинет свой пост, а в стране пройдут досрочные парламентские выборы, рассказал журналистам News.ru политолог Адрей Кортунов.

Ранее британские массмедиа рассказали о правительственном кризисе в королевстве. По данным журналистов, политики требуют, чтобы глава кабмина оставил свой пост на фоне скандалов и кризиса. Вместе с тем, Стармер не желает покидать кабинет, заявляет о том, что будет на посту премьера минимум 10 лет.

«То, что может произойти сейчас, — это смена руководства лейбористов, и, конечно, очень много зависит от того, кто именно сменит текущего лидера», — пояснил Кортунов.

Политолог заметил, что возможны определенные перемены в «стилистике» международной политики, уступки в тактических вопросах. Он добавил, что не следует ожидать кардинальных перемен до тех пор, пока лейбористы находятся в правительстве.

По его словам, в Британии появились влиятельные партии, в том числе, Reform UK под руководством Найджела Фараджа, но их приход к власти и, как следствие, смена направления политики страны в целом, возможны только по результатам парламентских выборов.