США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговорного процесса об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

«Стали известны пять основных условий Вашингтона: отсутствие любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США; вывоз и передача 400 килограммов урана из Ирана в США; работа только одного комплекса ядерных объектов Ирана; отсутствие выплаты даже 25 процентов замороженных активов Ирана и привязка прекращения войны на всех фронтах к проведению переговоров», — передает агентство.

При этом американская сторона подчеркнула, что даже при выполнении Исламской Республикой всех этих условий «угроза агрессии со стороны США и Израиля останется в силе».

12 мая стало известно, что Иран выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. По данным источников, Тегеран требует прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан; отмены антииранских санкций; освобождения заблокированных иранских активов; возмещения ущерба, причиненного войной, а также признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.